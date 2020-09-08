Употребление пребиотиков и пробиотиков улучшит здоровье космонавтов

Длительное пребывание в космосе, как известно, может негативно отразиться на состоянии здоровья космонавтов. В частности, у них могут возникнуть проблемы с обменом веществ, мышцами и костной системой, желудочно-кишечным трактом, иммунитетом и психикой. Всё это может помешать выполнению дальних миссий.

Учёные Болонского и Боннского университетов провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что если космические путешественники будут поддерживать кишечный микробиом в нужном состоянии, это позволит им сохранить здоровье.

В исследовании специалистов рассматривается несколько работ, в которых утверждает, что во время пребывания в космосе происходят нарушения кишечного микробиома. Но манипулирование им может помочь в поддержании здоровья космонавтов.

"Употребление пребиотиков и пробиотиков может заметно улучшить здоровье космических путешественников", — считают авторы.

Ранее эксперты разработали рацион питания космонавтов на Луне.