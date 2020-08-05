Эксперты разработали рацион питания космонавтов на Луне

Главный конструктор космического питания Виктор Добровольский рассказал о продуктах, которые будут употреблять российские космонавты на Луне.

Что входит в рацион космонавтов?

Рацион российских космонавтов будет включать в себя консервированные продукты и продукты, которые нужно разводить в горячей воде. Также они будут употреблять соки, фрукты и кондитерские изделия.

"Это могут быть продукты, которые можно употреблять в холодном виде — разные консервы, сушеные фрукты, фруктовые палочки, хлеб и кондитерские изделия, ну и так далее. Плюс в рационе могут быть обезвоженные продукты, полученные методом тепловой или сублимационной сушки — закуски, гарниры, десерты, а также полноценные первые и вторые блюда. Творог с разными добавками, соки и всевозможные напитки — вариантов множество", — сообщил эксперт.

Специалисты уже сегодня разрабатывают рационы для астронавтов, которые отправятся покорять естественный спутник Земли.

Особенность питания на Луне в том, что пища должна обеспечивать максимальное радиопротекторное воздействие, также она должна быть богата антиоксидантами и другими веществами, способными защитить организм от влияния агрессивных факторов космоса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" готовится отправить на МКС двух космических туристов.