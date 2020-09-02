Власти Узбекистана намерены развивать водородную энергетику. О том, в чём суть данной технологии, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Водородная энергетика — это глобальный тренд. Эта тема сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе. В чем её суть? Существует несколько распространённых видов сырья.

Их можно разделить на две большие группы: на ископаемые и на неископаемые. Также их можно разделить на возобновляемые и невозобновляемые. Часто это разделение используется для решения конкретных коммерческих задач.

Тема водородной энергетики сейчас является предметом спекуляций информационного характера, предметом политики и исследований.

Что касается Узбекистана, то он не первый в очереди. Первым можно назвать Европейский союз, который в последние два года активно поднимает тему водородной энергетики.

В чём суть?

Суть том, что вы производите водород и используете его в качестве топлива в самом широком смысле этого слова, начиная от топлива в традиционной энергетике, в электроэнергетике, заканчивая моторным топливом.

На сегодняшний день водород является крайне дорогим в производстве газом. Теоретически его можно получать с помощью гидролиза, то есть, расщепляя воду, за счёт переработки природного газа, точнее, его основного элемента — метана.

Я скептически отношусь к перспективам водородной энергетики. Часто приходится наблюдать следующее: появляется какая-то модная тема, её все подхватывают, обсуждают, а потом ей на смену приходит какая-нибудь другая тема", — заключил эксперт.