Власти Узбекистана намерены развивать водородную энергетику. О том, в чём суть данной технологии, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
"Водородная энергетика — это глобальный тренд. Эта тема сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе. В чем её суть? Существует несколько распространённых видов сырья.
Их можно разделить на две большие группы: на ископаемые и на неископаемые. Также их можно разделить на возобновляемые и невозобновляемые. Часто это разделение используется для решения конкретных коммерческих задач.
Тема водородной энергетики сейчас является предметом спекуляций информационного характера, предметом политики и исследований.
Что касается Узбекистана, то он не первый в очереди. Первым можно назвать Европейский союз, который в последние два года активно поднимает тему водородной энергетики.
В чём суть?
Суть том, что вы производите водород и используете его в качестве топлива в самом широком смысле этого слова, начиная от топлива в традиционной энергетике, в электроэнергетике, заканчивая моторным топливом.
На сегодняшний день водород является крайне дорогим в производстве газом. Теоретически его можно получать с помощью гидролиза, то есть, расщепляя воду, за счёт переработки природного газа, точнее, его основного элемента — метана.
Я скептически отношусь к перспективам водородной энергетики. Часто приходится наблюдать следующее: появляется какая-то модная тема, её все подхватывают, обсуждают, а потом ей на смену приходит какая-нибудь другая тема", — заключил эксперт.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.