С высокой вероятностью грядущая зима станет одной из самых "суровых". Об этом рассказала метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", — пояснила специалист.