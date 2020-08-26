Химики разработали чистое топливо из света, воды и углекислого газа

Команда британских химиков научилась генерировать чистое топливо из света, воды и углекислого газа.

Технология "искусственных листьев" была разработана ещё в прошлом году.

"Изобретение представляет собой искусственный лист, который преобразовывает солнечный свет и воду в синтетический газ, состоящий из моноксида углерода и водорода", — пояснили учёные.

Для конверсии света специалисты использовали перовскитовые фотоэлементы.

По словам специалистов, эта технология уже в ближайшее время может быть запущена в массовое производство, так как для изготовления таких пластин и покупки необходимых компонентов не придётся тратить большие средства.

Новая технология позволит строить фермы чистой энергии наподобие солнечных.

В перспективе учёные планируют усовершенствовать технологию. Они планируют найти новые катализаторы, с помощью которых можно будет получить другие типы чистого топлива.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные разработали новый вид топлива.