Команда британских химиков научилась генерировать чистое топливо из света, воды и углекислого газа.
Технология "искусственных листьев" была разработана ещё в прошлом году.
"Изобретение представляет собой искусственный лист, который преобразовывает солнечный свет и воду в синтетический газ, состоящий из моноксида углерода и водорода", — пояснили учёные.
Для конверсии света специалисты использовали перовскитовые фотоэлементы.
По словам специалистов, эта технология уже в ближайшее время может быть запущена в массовое производство, так как для изготовления таких пластин и покупки необходимых компонентов не придётся тратить большие средства.
Новая технология позволит строить фермы чистой энергии наподобие солнечных.
В перспективе учёные планируют усовершенствовать технологию. Они планируют найти новые катализаторы, с помощью которых можно будет получить другие типы чистого топлива.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные разработали новый вид топлива.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.