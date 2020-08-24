Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисепровели исследование, чтобы определить риски заражения различных животных человеческими инфекциями. В список испытуемых были включены виды, которые находятся на грани исчезновения.
Оказалось, что ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2) имеет разную генетическую структуру у некоторых видов животных. Это белок, при помощи, которого инфекция проникает в живой организм.
Учёные проанализировали АПФ2 человека и 410 видов позвоночных животных, в том числе рыб и млекопитающих. Чем больше общего у белка зверей с белком человека, тем выше риск заражения людей от животных.
Учёные решили изучить именно COVID-19. Оказалось, что данное заболевание очень опасно для приматов, которые находятся на грани исчезновения.
В это число вошли:
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