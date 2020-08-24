Зоологи назвали животных, которые могут заразиться COVID-19

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисепровели исследование, чтобы определить риски заражения различных животных человеческими инфекциями. В список испытуемых были включены виды, которые находятся на грани исчезновения.

Оказалось, что ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2) имеет разную генетическую структуру у некоторых видов животных. Это белок, при помощи, которого инфекция проникает в живой организм.

Учёные проанализировали АПФ2 человека и 410 видов позвоночных животных, в том числе рыб и млекопитающих. Чем больше общего у белка зверей с белком человека, тем выше риск заражения людей от животных.

Учёные решили изучить именно COVID-19. Оказалось, что данное заболевание очень опасно для приматов, которые находятся на грани исчезновения.

В это число вошли:

западные равнинные гориллы;

суматранские орангутаны;

белощекие хохлатые гиббоны;

серые киты;

китайские хомяки;

дельфины-эфалины.

Среди домашних питомцев высок риск заражения коронавирусом от человека у собак, лошадей и свиней.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки могут заразиться коронавирусом.

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