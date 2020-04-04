Ученые: кошки могут заразиться коронавирусом

15% кошек Ухани оказались носителями COVID-19. Об этом сообщают учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета.

При этом специалисты добавляют, что до эпидемии коронавируса случаев заражение у этих домашних животных выявлено не было. Из этого они делают вывод, что заражение произошло во время вспышки вируса.

Добавим, что в Гонконге зафиксирован случай заражения COVID-19 у собаки.