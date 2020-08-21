Тест на потерю обоняния поможет отличить COVID-19 от гриппа

Европейские медики утверждают, что потеря обоняния бывает при COVID-19 и при простуде. Но есть одно отличие, благодаря которому можно правильно поставить диагноз.

Учёные провели эксперимент. Добровольцев разделили на три группы: в первой — заражённые коронавирусом, во второй — люди с признаками сильной простуды, а в третьей — здоровые. Медики заметили, что при заражении коронавирусом, несмотря на отсутствие обоняния, у человека не заложен нос, он свободно может дышать. У людей с простудными заболеваниями наблюдается насморк и заложенность верхних дыхательных путей.

Также в процессе эксперимента выяснилось, что коронавирус оказывает влияние на мозг и центральную нервную систему, которые являются неотъемлемым фактором врождённого иммунитета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что потеря обоняния - один из первых симптомов коронавируса. Американские учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что после лечения у большинства пациентов восстанавливается способность чувствовать запахи, но у некоторых обоняние исчезает навсегда.