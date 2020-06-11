Медик назвал причины потери обоняния

Потеря обоняния — один из первых симптомов коронавируса. Ученые из США провели исследование, в результате которого выяснилось, что после лечения у большинства пациентов восстанавливается способность чувствовать запахи, но у некоторых обоняние исчезает навсегда.

Однако есть и другие заболевания, при которых у человека пропадает обоняние. О них рассказал врач Никита Ломакин.

К числу таких заболеваний относятся:

грипп;

гайорит;

диабет.

"Если аносмия (потеря обоняния) сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения. Обоняние может пропасть из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа", — сообщил врач.

Кроме того, обоняние может исчезнуть из-за попадания в организм едких паров бытовой химии или курения, также причинами могут быть курение или возрастные изменения в организме.

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