Учёные из США выяснили, что американская саранча может определять различные виды взрывчатых веществ по запаху.
Специалисты вживили в мозг насекомых электроды, которые регистрируют активность нейронов. На спину саранчи прикрепили специальное устройство, которое передавало собранные данные по беспроводной сети. Учёные расшифровали образцы нейронной активности и смогли выяснить, какие запахи может определять саранча.
В результате выяснилось, что эти насекомые способны различать пары некоторых взрывчатых веществ.
"Самое удивительное, что мы могли ясно видеть, что нейроны по-разному реагировали на тринитротолуол и динитротолуол, а также на другие взрывоопасные вещества", — отметил исследователь из отдела биомедицинской инженерии Университета Вашингтона, руководитель группы Барани Раман.
Исследователи предполагают, что в перспективе будут разработаны системы поиска мин с участием живых насекомых.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Китае создали генно-модифицированную саранчу.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.