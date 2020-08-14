В Китае создали генно-модицифированную саранчу

Китайские учёные придумали, как сделать так, чтобы саранча не сбивалась в стаи. Специалисты во главе с профессором Китайской академии наук Ле Кангом создали генно-модифицированные особи саранчи.

Известно, что нашествия саранчи губят посевы. Но есть отдельные особи, которые безвредны. Саранча становится опасной, когда объединяется с миллионами других в огромные облака и опустошает поля.

Почему саранча сбивается в стаи?

Сбиваться саранчу в стаи побуждает аромат химического соединения 4VA, испускаемый другими особями. Саранча выделяет этот феромон, когда она оказывается в непосредственной близости от других представителей своего вида.

Учёные нашли ген, который отвечает за обнаружение саранчой запаха этого феромона. "Отключив" у саранчи ген Or35, специалисты получили особи, которые не могут чувствовать этот запах.

Есть и другие способы, такие как: отслеживание по запаху феромона для предсказания, где могут оказаться стаи, создание ловушек для саранчи, где в качестве приманки используется синтетическая форма феромона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что создано приложение, которое предупредит фермеров о приближении саранчи.