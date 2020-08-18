В тропических лесах Бразилии обнаружили первую амфибию, живущую с "гаремом" из двух самок.
Самцы лягушек вида Thoropa taophora живут сразу с двумя-тремя самками. Они обитают в каменистой местности. Их тело имеет красновато-коричневый окрас, поэтому они сливаются с окружающей средой.
Лапы самцов снабжены длинными шипами, которые они используют в драках с конкурентами.
В процессе наблюдений учёные обнаружили, что в местах где мало ресурсов, самцы спаривались только с двумя самками. Одна из них играла главную роль, а другая — дополнительную.
Такое поведение наблюдается в случае, если в зоне, где они обитают, немного мест для откладывания яиц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гибридные лягушки научились управлять своим геномом.
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