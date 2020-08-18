В Бразилии обнаружили лягушку, живущую в "гареме"

В тропических лесах Бразилии обнаружили первую амфибию, живущую с "гаремом" из двух самок.

Самцы лягушек вида Thoropa taophora живут сразу с двумя-тремя самками. Они обитают в каменистой местности. Их тело имеет красновато-коричневый окрас, поэтому они сливаются с окружающей средой.

Лапы самцов снабжены длинными шипами, которые они используют в драках с конкурентами.

В процессе наблюдений учёные обнаружили, что в местах где мало ресурсов, самцы спаривались только с двумя самками. Одна из них играла главную роль, а другая — дополнительную.

Такое поведение наблюдается в случае, если в зоне, где они обитают, немного мест для откладывания яиц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гибридные лягушки научились управлять своим геномом.

﻿﻿﻿﻿﻿