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Гибридные лягушки научились управлять своим геномом

Наука » Технологии

Ученые СПбГУ совместно со своими польскими коллегами из Вроцлавского университета заявили, что они нашли механизм, позволяющий гибридным лягушкам управлять своим геномом.

Ученые раскрыли секрет гибридных лягушек

Известно, что для того чтобы организмы могли сохранять целостность генетической информации и передавать ее следующим поколениям, им нужно нормально функционировать.

В силу разных причин целостность генома может нарушаться. Есть живые организмы, которые в процессе развития удаляют до 90% своего генома. К числу таких организмов относятся виды лягушек, лапки которой пользуются большой популярностью во французской кухне.

Ученые провели исследование и определили, что у головастиков также наблюдается удаление хромосом из клеток зародышевой линии.

"Гибридные лягушки для удаления генетического материала из ядер предшественников яйцеклеток и сперматозоидов используют микроядра", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что международные организации, занимающиеся вопросами рационального природопользования, предложили вложить свыше 400 миллионов долларов в дело спасения лягушек и других земноводных.

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