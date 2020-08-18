Смартфоны научились распознавать пьяных пользователей

Учёные из США провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, что смартфон способен определить, находится ли его владелец в состоянии алкогольного опьянения или нет.

В большинство современных моделей смартфонов встроены акселерометры, которые могут фиксировать изменения в походке и движении человека. В исследовании приняли участие 22 человека. Они выпили алкогольные напитки, после чего к их спинам прикрепили смартфоны.

Оказалось, что в более чем 90% случаев акселерометр замечал изменения в походке людей. Теперь специалисты планируют проверить, сможет ли гаджет фиксировать изменения в поведении человека, если он находится в другом положении, например, в руке или кармане своего владельца.

Цель учёных в том, чтобы устройство могло определять и передавать информацию об опьянении владельца другому человеку, так как в 50% случаев люди не понимают, что находятся в состоянии алкогольного опьянения и садятся за руль.

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