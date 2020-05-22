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Источник Правда.Ру

В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от мошенников

Наука » Технологии

Эксперты Роскачества рассказали, как защитить смартфон от преступников, и перечислили наиболее распространенные схемы компьютерного мошенничества.

"Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества, — не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с доступом к устройству могут "утечь" и все ваши секреты", — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Для того, чтобы защитить смартфон от взлома, не нужно переходить по подозрительным ссылкам, так как в устройство из-за этого может проникнуть вирус.

Кроме того, нельзя открывать даже пустые письма и сообщения в мессенджерах от неизвестных отправителей.

Не стоит использоваться неофициальными источниками программ.

"Не вводите номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-площадках для покупок. По возможности вводите пароли, особенно в банковские приложения, вручную, а не оставляйте их "запомненными" устройством: украсть пароли из кэша гораздо проще, чем вам кажется", — сообщают эксперты Роскачества.

Также не рекомендутеся приобретать смартфон от неизвестных производителей или с рук, так как такие устройства могут быть уязвимы для кибератак.

На гаджет можно установить антивирус, предварительно выяснив, какие права он запрашивает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение.

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Темы смартфон мошенники кибератаки роскачество
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