Исследование: пчёлы пьют нектар двумя способами

Известно, что пчёлы пьют нектар с помощью спрятанного в хоботке языка. Но язычок пчёл не имеет отношения к языку человека.

Их язычок с хоботком — это преобразованные нижние челюсти (максиллы) и нижняя губа. Ротовой аппарат этих насекомых устроен таким образом, что они могут лизать пищу и грызть.

Верхняя губа и верхние челюсти (мандибулы) помогают формировать кусочки воска или другого материала, когда пчела занимается строительством жилища.

Китайские исследователи обнаружили у пчёл ещё один метод питания. Оказывается, эти насекомые могут просто сосать нектар. Пчёлы способны переключиться с сосания на лакание прямо в процессе питья.

Медоносные пчёлы пьют нектар разных цветов, в отличие от других пчёл, которых интересуют цветы только определённых видов.

Учёные считают, что всё это благодаря способности медоносных пчёл переключаться с сосание на лакание и обратно. Это позволяет им пить разный по консистенции нектар.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за применения пестицидов в России массово гибнут пчелы.