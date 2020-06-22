Эксперт: из-за применения пестицидов в России массово гибнут пчелы

В мире стремительно сокращается количество насекомых, особенно пчел. Это приводит к тому, что исчезают опылители, без чего невозможно собрать урожай сельскохозяйственных растений. В Японии разработали технологию опыления растений с помощью мыльных пузырей. Но разработки ученых в виде беспилотников-опылителей и мыльных пузырей с пыльцой не могут заменить пчел.

О том, с чем связана массовая гибель пчел, и какие меры предпринимаются для восстановления популяции пчел, " Правде.Ру" рассказала президент Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны Ольга Чупахина.

"Сейчас вопросы пчеловодства стоят на особом контроле, начиная от Минсельхоза, заканчивая президентом, Думой и Советом Федерации. Проходят многочисленные совещания, собрания. Цель их одна — помочь пчеловодам сохранить свои пасеки.

Почему погибают пчелы?

Самая большая проблема на сегодняшний день — это гибель пчел от обрабатываемых полей пестицидами, токсичными для пчел. Они применяются бесконтрольно. Хотели полномочия передать Россельхознадзору. Часто эти препараты не разрешены, не зарегистрированы в России, каким образом попадают, неизвестно. Это мое мнение. И пчеловоды просто плачут в прямом смысле слова.

В Тульской области в Веневском районе легли пасеки, в Башкирии. Беда, просто беда, с обработкой беда, хотя на уровне Министерства сельского хозяйства создали группу и ведутся постоянные наблюдения, что сделано и чем помочь.

Что делать?

Сейчас думаем принимать закон "О пчеловодстве", где бы было четко обозначено, когда обрабатывать, чем обрабатывать и сколько обрабатывать. Пока самая главная беда — это обработка полей и гибель пчел. Не вовремя предупреждают, не успевают увести своих пчел с этих мест. И иногда такие объявления, просто, как считают пчеловоды, издевательство. Они перечисляют все подряд дни, что будет обработка. А пчелам куда деваться? Таким образом они страхуются, что тогда-то, тогда-то. Нет, обрабатывают в дневное время суток. Это основная проблема сейчас у пчеловодов — гибель пчел от обработки рапса пестицидами.

Конечно, можно понять и сельхозпроизводителя, который производит рапс. Но надо как-то, чтобы договаривались, и уменьшать гибель пчел. На нет, к сожалению, не сведешь. Но нужно уменьшать значительно гибель пчел от обработки полей.

Интересы пчеловодов защищает Геннадий Зюганов