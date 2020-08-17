На Алтае обнаружили морских ископаемых возрастом 450 млн лет

На Алтае обнаружены останки морских существ, которые жили на нашей планете 450 млн лет назад. Они относятся к ранее неизвестному виду мшанок — колониальных животных, которые считаются одними из самых древних обитателей Земли.

"Возраст пород, где сохранились мшанки, составляет 458,4 — 453 миллиона лет. Новый вид назвали Dianulites altaicus", — сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в Новосибирске.

По словам специалистов, останки хорошо сохранились. Учёные смогли определить по ним вид мшанок, а также узнать, в какой среде они жили.

Исследователи сообщили, что мшанки жили в колониях шарообразной формы. Скорее всего, ареал их обитания охватывал территорию современного Алтая, Китая, а также арктические палеоморя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные открыли новые виды морских обитателей.