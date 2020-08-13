Беспилотный КАМАЗ успешно протестирован в Татарстане

В Татарстане на территории Университета Иннополис запустили беспилотный КАМАЗ. В кабине на всякий случай находится водитель, который корректировал маршрут. Не обошлось и без помарок:

"Самая большая трудность именно на дороге. Это предсказать, как будет двигаться транспортное средство или пешеход, и что с этим делать, чтобы перестроиться или затормозить", — рассказал инженер-исследователь Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис Кирилл Митковский.

Сейчас грузовик успешно тренируется каждый день по пять часов и активно нарабатывает базу траекторий. Пока что его маршруты проходят только на территории Иннополиса.