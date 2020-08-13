Эксперты рассказали о пользе растительного мяса для организма

Учёные из США провели исследование, в результате которого было доказано, что растительное мясо положительное влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

По мнению экспертов, это позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 36 человек. Некоторым из них каждый день давали по две порции мяса животных, а другим — две порции растительного мяса. Потом участники поменялись своими диетами.

Всем добровольцам замеряли уровень триметиламиноксида (TMAO) в организме добровольцев. По данному показателю можно определить риск развития болезней сердца и сосудов. Выяснилось, что у людей, которые питались растительным мясом, уровень ТМАО был ниже.

У добровольцев, которые перешли на растительное мясо, уровень ТМАО заметно снизился. Но у тех, кто растительное мясо снова заменил на обычное, данный показатель не изменился. Учёные пока не могут объяснить данный факт, поэтому намерены продолжить исследования.

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