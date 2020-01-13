В Казани научились выращивать искусственную конину и осетрину

Выращивание искусственного мяса коня и осетра стало побочным эффектом амбициозного проекта ученых: создания клеток человека и искусственных органов.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал подробнее о разработке.

Он сообщил, что с предложением вырастить искусственное мясо животных и рыб к ним обратилась коммерческая организация. Ученые заинтересовались данной идеей.

Уже удалось вырастить в лаборатории мышечные клетки конины. Также ученые занялись выращиванием искусственной осетрины.

Специалисты считают, что это мясо будет гарантировано экологично и понравится тем, кто не ест продукты животного происхождения по этическим принципам.

В настоящее время ученые могут вырастить в лаборатории 100 граммов конины

Но это еще не конечный результат, необходимо, чтобы продукт воспроизводил структуру мяса. Поэтому ученые планируют разработать биопринтинг, чтобы была возможна печать мяса как органов в медицине.

По словам Ризванова, уже через 3 года можно будет говорить о промышленном производстве искусственной конины и осетрины.