Выращивание искусственного мяса коня и осетра стало побочным эффектом амбициозного проекта ученых: создания клеток человека и искусственных органов.
Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал подробнее о разработке.
Он сообщил, что с предложением вырастить искусственное мясо животных и рыб к ним обратилась коммерческая организация. Ученые заинтересовались данной идеей.
Уже удалось вырастить в лаборатории мышечные клетки конины. Также ученые занялись выращиванием искусственной осетрины.
Специалисты считают, что это мясо будет гарантировано экологично и понравится тем, кто не ест продукты животного происхождения по этическим принципам.
Но это еще не конечный результат, необходимо, чтобы продукт воспроизводил структуру мяса. Поэтому ученые планируют разработать биопринтинг, чтобы была возможна печать мяса как органов в медицине.
По словам Ризванова, уже через 3 года можно будет говорить о промышленном производстве искусственной конины и осетрины.
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