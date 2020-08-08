Компания Apple уже в ближайшее время может лишиться своей доли продаж на китайском рынке из-за действий американского правительства.
Ранее в Белом доме решили бороться с китайскими приложениями TikTok и WeChat весьма радикальными мерами. Программы могут удалить из AppStore. Тогда жители Китая перейдут на смартфоны других производителей.
Сейчас Apple сбывает в Китай около 20% своих устройств.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.