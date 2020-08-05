Американские учёные выполнили метаанализ 80 исследований с целью выяснить, что приводит к биологическому старению. В результате оказалось, что процессы старения начинаются раньше у людей, которые в детстве были жертвами физического или психологического насилия.
"Насилие, пережитое человеком в детстве, способствует старению на биологическом уровне", — утверждает профессор психологии Кэти Маклафлин.
Также она отметила, что проблемы со здоровьем могут быть как психологическими, так и физическими.
Детские травмы влияют на три признака биологического старения:
Специалисты из США утверждают, что насилие — главный фактор, способствующий старению.
Дети, которые пережили в детстве насилие, взрослеют раньше, чем дети из благополучных семей, у них быстрее протекает клеточное старение.
Преждевременное старение у людей, переживших насилие в раннем возрасте, активизирует процесс адаптации к новым условиям окружающей среды - ускоряется рост организма.
Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, ускоряющих старение организма.
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