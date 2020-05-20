Испанские специалисты перечислили продукты, употребление которых ускоряет процесс старения организма человека.
Это связано с тем, что в данных продуктах в больших количествах содержатся сахар, жир, соль, консерванты и красители. При этом в них очень мало клетчатки и витаминов.
Известно, что многие люди, особенно женщины, хотели бы как можно дольше хорошо выглядеть, оставаясь молодыми и красивыми. Внешний вид человека во многом зависит от состояния кожи. Красота идет изнутри, иными словами зависит от того, что чем человек питается. Употребление таких продуктов, как авокадо, банан и гранат поможет сохранить молодость кожи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца. Это связано с тем, что они улучшают липидный профиль.
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