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Источник Правда.Ру

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Здоровье

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.

"Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", — сообщила специалист.

Кроме того, врач отметила, что данный продукт обладает антиоксидальными и противовоспалительными свойствами.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что если каждый день употреблять 57 граммов грецких орехов, то это поможет остановить развития рака молочной железы.

Испанские медики относят грецкий орех к числу продуктов, которые способствуют "вечной молодости". Но специалисты считают, что не стоит злоупотреблять этим продуктов, чтобы не допустить появление проблем со здоровьем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики определили полезные для сердца продукты.

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Темы грецкие орехи продукты питания здоровье человека проблемы с сердцем
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Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
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