"Почта Mail.ru" обновила технологию борьбы с фишинговыми письмами

"Почта Mail. ru" будет по-новому бороться с фишинговыми письмами. Сервис будет дополнительно предупреждать пользователей, если система заподозрит какой-либо сомнительный контент.

"Почта Mail. ru" обновила технологию борьбы с мошенничеством

Как только сервис распознает в тексте письма угрозу мошенничества, владелец аккаунта увидит всплывающую плашку, предупреждающую об этом.

Прочитав письмо, человек сможет отметить его как спам, если нажмет кнопку "Заблокировать". При клике на крестик плашка не будет появляться до повторного открытия письма. О том, как работает технология защиты, можно узнать, пройдя по ссылке "Подробнее о фишинге".

Когда пользователь выбирает статус письма, система "понимает", можно ли доверять его содержанию или нет. Модели антифишинга запоминают эти действия и учитывают в последующих циклах обучения.

Технологии борьбы с фишинговыми письмами позволяют выявлять спам и подозрительный контент, чтобы не допустить взлома почтовых аккаунтов и кражи доступа к платежным системам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Mail.ru Group повысила размер выплат разработчикам видеоигр.