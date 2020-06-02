Игровое подразделение My. Games от Mail. ru Group решило изменить схему выплат для разработчиков игр, которые самостоятельно ищут пользователей.
My.Games Store снизила размер своей комиссии с 30% до 10%. Данное правила распространяется на создателей видеоигр, которые самостоятельно продвигают свои проекты. Так, разработчиков игры теперь будет получать 90% выручки.
"Цель изменения также в том, чтобы повысить активность разработчиков, чей трафик сейчас составляет всего 5%", — рассказал руководитель My. Games Store Родион Котельников.
В тех случаях, когда пользователя заинтересовала сама платформа, будет действовать схема распределения выручки в соотношении 70% к 30%.
В прошлом году My. Games от Mail. ru Group заработала 30,7 млрд рублей. Большая часть средств была получена за пределами России.
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