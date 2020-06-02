Mail.ru Group повысила размер выплат разработчикам видеоигр

Игровое подразделение My. Games от Mail. ru Group решило изменить схему выплат для разработчиков игр, которые самостоятельно ищут пользователей.

My.Games Store снизила размер своей комиссии с 30% до 10%. Данное правила распространяется на создателей видеоигр, которые самостоятельно продвигают свои проекты. Так, разработчиков игры теперь будет получать 90% выручки.

"Цель изменения также в том, чтобы повысить активность разработчиков, чей трафик сейчас составляет всего 5%", — рассказал руководитель My. Games Store Родион Котельников.

В тех случаях, когда пользователя заинтересовала сама платформа, будет действовать схема распределения выручки в соотношении 70% к 30%.

В прошлом году My. Games от Mail. ru Group заработала 30,7 млрд рублей. Большая часть средств была получена за пределами России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Mail.ru Group объявила о старте продаж "умной" колонки "Капсула".