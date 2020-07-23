Морские биологи будут искать жизнь в таинственной подводной дыре

Морские биологи планируют отправиться в экспедицию к карстовой воронке, или так называемой "голубой дыре", расположенной в 47 метрах под водой. Ее глубина составляет около 130 метров. Ученые намерены определить, какие там условия и формы жизни.

Карстовые воронки образуются при движении почвы в горных породах, которые затем растворяются в воде.

Несмотря на это, объекты очень интересны для исследования из-за необычных подводных условий в этих образованиях.

"Состав морской воды в них уникален. К тому же, ее взаимодействие с грунтовыми водами даст информацию о круговороте углерода между поверхностными и подземными водами", — сообщили специалисты Национального управления по исследованиям океана и атмосферы NOAA.

Главная цель погружения — это изучение микробов, находящихся внутри. Кроме того, группа исследователей собирается выяснить, какая связь между воронкой и системой подземных вод Флориды.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дне Тихого океана обнаружили существ, похожих на инопланетян.

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