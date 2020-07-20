На дне Тихого океана обнаружили существ, похожих на инопланетян

Ученые исследовали восточную часть Тихого океана и обнаружили там странное создание, которое внешне похоже на инопланетянина.

Американское национальное управление океанических изысканий идентифицировало существо как представителя ранее неизвестного вида и рода.

"Инопланетянина" обнаружили на глубине около 2,4 тысячи метров. Создание произрастает на скалистом дне и образует своеобразные подводные "леса".

По сути, это "община", созданная губками.

У губок тонкая длинная "шея", вытянутая "голова" и огромные глаза. Такой своеобразный облик делает их очень похожими на инопланетян.

Ученые планируют изучить взятые образцы организма. Местность, на которой растут губки, сформировалась более 140 млн лет назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские специалисты доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной.