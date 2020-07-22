Археологи обнаружили в Ирландии доисторический храмовый комплекс

Археологи обнаружили на территории Ирландии огромный храмовый комплекс, который был построен еще в доисторические времена. Он находится на месте первой резиденции королей в форте Наван.

Территорию рядом с городом Армой изучали с помощью специального оборудования, предназначенного для удаленного сканирования местности. Ученые утверждают, что они нашли один из пяти самых больших церемониальных центров древней Ирландии.

Используя современные технологии, ученым удалось обнаружить, что под землей на данной местности находятся несколько храмов. Эти сооружения уникальны по своей конструкции: их крыши опираются на огромные деревянные столбы диаметром до 40 метров.

По мнению археологов, возраст объектов составляет более двух тысяч лет.

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