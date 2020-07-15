Эксперты объяснили, как обезопасить мобильный банк от мошенников

При взломе мобильного телефона мошенники могут воспользоваться не только личными данными, но и похитить деньги с банковского счета.

Как защитить мобильный банк от взлома?

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

"Часто злоумышленники пользуются звонками клиентам банков или вредоносными программами, чтобы получить информацию для взлома мобильного банка", — отмечает ведущий специалист "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Примерно 5% взломов приходится на системы защиты мобильного банка.

Если пользователь установит на свое устройство специальный вирус, мошенники смогут получить доступ к любому приложению.

Обычно преступники используют методы социальной инженерии. Для того чтобы защитить себя от действий мошенников, эксперты рекомендуют пользоваться настройками двухэтапной аутентификации. Также они советуют не пользоваться мобильным банком со смартфона и заходить в личный кабинет банка только с ПК, на котором установлен антивирус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение.