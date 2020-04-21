Эксперты: хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение

Специалисты из Positive Technologies считают, что обычные хакеры легко смогут похитить денежные средства из каждого второго мобильного банка. Они протестировали 14 наиболее популярных программ для операционных систем iOS и Android, которые были скачаны более 500 тысяч раз из App Store и Google Play.

В результате удалось выяснить, что мобильные банки для iOS являются более надежными, чем для Android. Однако, по словам экспертов, все они опасны, если на счету есть денежные средства.

С чем это связано?

Специалисты объясняют это тем, что банки не гарантируют защиту исходного кода, а персональные данные пользователя хранятся в открытом доступе. Этим могут воспользоваться хакеры.

По данным специалистов, в пяти из семи приложений логины и пароли от личных кабинетов находятся под угрозой, а в каждом третьем приложении — данные банковских карт. Необходимо установить PIN-код для разблокировки приложения и не переходить по ссылкам из смс-сообщений от неизвестных лиц.