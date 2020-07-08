Астрофизик: "Добыча алмазов на Нептуне и Уране невозможна"

Ученые из США создали в лаборатории дожди из алмазов в недрах Урана и Нептуна. Они проводили наблюдения за тем, как внутри этой планеты углерод преобразуется в алмаз.

Этот опыт им удалось провести с помощью рентгеновского лазера Linac, который позволяет выполнять точные измерения "алмазного дождя". Данный эксперимент прокомментировал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Марат Керимович Абубекеров.