Ученые из США создали в лаборатории дожди из алмазов в недрах Урана и Нептуна. Они проводили наблюдения за тем, как внутри этой планеты углерод преобразуется в алмаз.
Этот опыт им удалось провести с помощью рентгеновского лазера Linac, который позволяет выполнять точные измерения "алмазного дождя". Данный эксперимент прокомментировал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Марат Керимович Абубекеров.
"Я могу предположить, что, конечно, они смогли воссоздать соответствующие условия. Но что это за "алмазные дожди" — это, конечно, надо разбираться более подробно.
Эти планеты — газовые гиганты, у них нет поверхности. Добыча алмазов там невозможна. Если бы даже на Луне лежали алмазы просто россыпью, то их доставка на Землю была бы нерентабельна, так как идет огромный расход топлива на гравитационные маневры, на посадку. Оттуда ничего нельзя вывезти.
Вполне возможно, что специалисты смоделировали условия, то может быть и был "алмазный дождь".
Американцы любят делать громкие заявления и в политике, и в культуре, и в науке. С чем это связано? США давно стоят на пути капиталистического развития, а там для того, чтобы привлекать финансирование, нужны громкие заявления. Вероятно, их статья попала в какой-то популярный журнал с высоким рейтингом. Таким образом, они пытаются получать гранты", — сообщил эксперт.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.