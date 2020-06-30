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Астрономы раскрыли причину появления алмазных дождей на Уране и Нептуне

Наука » Экология » Космос

Ученые создали в лаборатории дожди из алмазов в недрах Урана и Нептуна.

Этот опыт им удалось провести с помощью рентгеновского лазера Linac, который позволяет выполнять точные измерения "алмазного дождя".

Специалисты пришли к выводу, что при определенных условиях углерод может превращаться в кристаллический алмаз.

На глубине около 10 тысяч километров специалисты воссоздали условия на Нептуне. Они проводили наблюдения за тем, как внутри этой планеты углерод преобразуется в алмаз.

Напомним, что Нептун относится к группе газовых гигантов. Он и Уран по своему составу отличаются от двух других планет той же группы. В состав их ядер входят в основном льды и горные породы, поэтому ученые иногда даже помещают Нептун и Уран в отдельную категорию ледяных гигантов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружены следы древней реки.

﻿Оказывается, несколько миллиардов лет назад на Марсе было столько же воды, сколько и на Земле.﻿

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