В крымской пещера "Таврида" палеонтологи нашли остатки костей древнего носорога стефаноринуса.
"Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 метров высотой и 3,5 метра в длину.
Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия. Уточнение видового состава фауны в районе пещера "Таврида" продолжается", — сообщил ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.
Сообщается, что в исследовании пещеры также принимали участие специалисты из Крыма, Москвы и Екатеринбурга.
Стоит отметить, что ранее на территории нашей страны никогда не находили кости древнего носорога.
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