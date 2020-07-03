В крымской пещера "Таврида" палеонтологи нашли остатки костей древнего носорога стефаноринуса.

"Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 метров высотой и 3,5 метра в длину.

Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия. Уточнение видового состава фауны в районе пещера "Таврида" продолжается", — сообщил ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.