В Испании запустили приложение для контроля COVID-19

В Испании разработали приложение, с помощью которого можно выявлять людей, зараженных коронавирусом. Специалисты приступили к испытанию новинки.

Эксперимент будет проходить на небольшом острове Гомера. Его населяют примерно 22 тысяч человек. Участниками исследования станут 3 тысячи добровольцев. Оно будет проходить в несколько этапов. Для того чтобы оценить эффективность работы приложения, на острове проведут имитацию вспышки инфекции.

Приложение Radar COVID-19 определяет расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. Сообщается, что людям, которые находятся рядом с больным человеком, будет поступать уведомление и инструкция о дальнейших шагах.

За тестированием приложения будет следить технологическая компания Indra Sistemas. Программа создана на базе совместного стандарта Apple и Google.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России разработали приложение для определения угрозы заражения.﻿