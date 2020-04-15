В России разработали приложение для определение угрозы заражения

В России создали приложение, которое позволяет отследить потенциальных заболевших коронавирусом среди окружающих. Также оно поможет отследить первые признаки заражения у самого пользователя. Разработчиком стала компания "Софттри" рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Сэйфнет".

"Приложение позволяет анонимно пройти тест на первичные признаки заболевания, а главное — узнать за счет использования технологий GPS и Bluetooth, сколько раз рядом были люди с признаками заболевания. Благодаря его активному использованию, у граждан России появится возможность избегать мест, где находятся потенциальные носители коронавируса, тем самым замедляя его распространение", — заявили ТАСС в Информбюро НТИ.

Приложение работает на нескольких языках, его уже можно скачать для Android.

Разработчики обещают продолжить совершенствование своего приложения. В будущем оно сможет прогнозировать риск для каждого пользования, а также создавать прогноз по отдельным городам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Великобритании создадут приложение для борьбы с коронавирусом.