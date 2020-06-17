Сегодня приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы используются в самых разных сферах. Теперь с помощью искусственного интеллекта можно даже "оживлять" шедевры живописи.
Специалистам с помощью искусственного интеллекта удалось "оживить":
Нейросеть подбирает лица, благодаря чему герои мировых шедевров живописи "оживают". В результате "ожившие" лица начинают выражать различные эмоции, например, удивляться от осознания своей новой сущности.
Возможно, что в перспективе будут разработаны мобильные приложения, которые будут проделывать нечто подобное мгновенно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что старинные картины тускнеют из-за "ультрамариновой болезни".
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.