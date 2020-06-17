Искусственный интеллект оживил "Джоконду" Леонардо да Винчи

Сегодня приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы используются в самых разных сферах. Теперь с помощью искусственного интеллекта можно даже "оживлять" шедевры живописи.

Специалистам с помощью искусственного интеллекта удалось "оживить":

"Мону Лизу" Леонардо да Винчи;

автопортрет Фриды Кало ("Автопортрет в терновом ожерелье с колибри");

Венеру с картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли;

"Девушку с жемчужной сережкой" Яна Вермеера;

человека с картины "Ночной дозор" Рембрандта.

Нейросеть подбирает лица, благодаря чему герои мировых шедевров живописи "оживают". В результате "ожившие" лица начинают выражать различные эмоции, например, удивляться от осознания своей новой сущности.

Возможно, что в перспективе будут разработаны мобильные приложения, которые будут проделывать нечто подобное мгновенно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что старинные картины тускнеют из-за "ультрамариновой болезни".