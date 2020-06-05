Старинные картины тускнеют из-за "ультрамариновой болезни"

Около 400 лет назад среди живописцев были очень популярны краски с пигментом "ультрамарин", который получают из метаморфической породы. В ту эпоху никто их художников не знал, что из-за этого ярко-синего цвета в будущем картины могут разрушаться.

Дело в том, что пигмент красок "ультрамарин" активизирует разрушительную химическую реакцию, в результате шедевры старых мастеров становятся тусклыми.

Можно ли спасти шедевры?

В настоящее время специалисты пытаются воспроизвести краску по оригинальному рецепту. В результате они выяснили, что полудрагоценный камень ляпис-лазурь измельчали, потом нагревали до определенной температуры, чтобы быстрее получить нужный оттенок.

Ученые надеются, что полученные знания помогут им сохранить картины, страдающие от "ультрамариновой болезни".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картина "Голова мужчины", принадлежащая Национальной галереи Виктории города Мельбурна с 1940 года, оказалась подделкой.