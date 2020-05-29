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Источник Правда.Ру

Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Наука

Биологи обнаружили, что пресноводные рыбы могут впадать в депрессию.

Ученые предполагают, что благодаря изучению этого феномена они смогут эффективнее подбирать антидепрессанты для людей.

Ученые проводили исследование на рыбке зебраданио, так как генетически она на 70% подобна человеку. У зебраданио сложная нервная система, она очень выносливая и отличается активным размножением.

Феномен отчаяния у рыб

У рыбки феномен отчаяния выражается в том, что она становится заторможенной. Под воздействием антидепрессантов в мозге зебраданио повышается активность серотонина и дофамина, которые тесно связано с депрессией и эмоциями у человека.

"С помощью рыб удалось на 340 млн лет "отодвинуть" модель отчаяния, в основе которой выученная беспомощность, так как первые челюстные рыбы появились на Земле в процессе эволюции 400 млн лет назад, а грызуны, с которыми ранее проводились подобные исследования, — только 60 млн лет назад", — сообщили биологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни.

рыбы ученые депрессия исследование

Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

речь ученые шимпанзе исследование

Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

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Уткин ответил на вопрос, чей Крым

Спорт

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.

"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.

крым василий уткин

Работу концептуальных клеток показали на девятой симфонии Бетховена

Наука

Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они аргументировали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия, например имя человека.

бетховен симфония концептуальные клетки

Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке ВТБ.

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

втб банк ипотека
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