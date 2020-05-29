Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Биологи обнаружили, что пресноводные рыбы могут впадать в депрессию.

Ученые предполагают, что благодаря изучению этого феномена они смогут эффективнее подбирать антидепрессанты для людей.

Ученые проводили исследование на рыбке зебраданио, так как генетически она на 70% подобна человеку. У зебраданио сложная нервная система, она очень выносливая и отличается активным размножением.

Феномен отчаяния у рыб

У рыбки феномен отчаяния выражается в том, что она становится заторможенной. Под воздействием антидепрессантов в мозге зебраданио повышается активность серотонина и дофамина, которые тесно связано с депрессией и эмоциями у человека.

"С помощью рыб удалось на 340 млн лет "отодвинуть" модель отчаяния, в основе которой выученная беспомощность, так как первые челюстные рыбы появились на Земле в процессе эволюции 400 млн лет назад, а грызуны, с которыми ранее проводились подобные исследования, — только 60 млн лет назад", — сообщили биологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни.