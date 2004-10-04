Диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни

Некоторые виды рыб, обитающие в Африке, обладают уникальной способностью, позволяющей тормозить процессы обмена веществ, благодаря чему они могут увеличить свою продолжительность жизни. Данное явление называется диапауза.

Невероятная физиологическая способность позволяет рыбам даже затормозить развитие внутренних органов.

"Рыбы используют эту уникальную способность довольно редко, например, тогда, когда им грозит полное исчезновение из-за меняющихся условий внешней среды", — сообщили генетики.

Ученые считают, что изучение данного явления поможет в будущем победить старение.

В 2004 году "Правда.Ру" писала о том, что рыбы обладают более развитым интеллектом, чем принято было считать ранее.

Открытие года: ученые выяснили, что рыбы умнее собак

Британские ученые выяснили, что рыбы обладают более развитым интеллектом, чем принято было считать ранее. Оказалось, что эти хладнокровные обитатели подводных пространств быстро обучаются и способны решать задачи, которые даже собакам могут оказаться не по зубам.

Ученые из университета Оксфорда исследовали умственные способности рыб с помощью специальной подводной полосы препятствий. К удивлению специалистов, мексиканские слепые пещерные рыбы справились со всеми задачами всего за несколько часов. Рыбы замечали изменения, которые вносили ученые в попытке их обмануть, и быстро находили решение. Более того, рыбы помнили то, чему научились, даже спустя несколько месяцев.

Исследователи также обнаружили, что их подопытные легко справлялись с комплексными интеллектуальными задачами, которые ставили в тупик других, казалось бы, более умных животных — хомяков и собак.

"Существует устойчивое мнение, будто рыбы очень глупы и ничего не способны помнить дольше нескольких минут, — говорит доктор Тереза Берт де Перера из Оксфордского университета. — Но нам удалось развеять это предубеждение. Мы обнаружили, что рыбы очень способны к обучению, имеют хорошую память, а также обладают целым рядом умственных навыков, которые удивили бы многих людей". По словам ученого, рыбы могут узнавать своих владельцев, и некоторые даже обижаются и сердятся, когда их пытается кормить кто-то другой.