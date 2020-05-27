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Источник Правда.Ру

Куклачев: Кошки были одомашнены при первобытно-общинном строе

Наука

Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад. Данный вывод прокомментировал советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачев.

"Мне известно, что сначала одомашнили четыре кошки. Они сразу пришли в дом. Эти животные были одомашнены при первобытно-общинном строе.

Это началось, может быть, с города Ашкелона - самого древнего города. Он даже древнее Иерихона. Американские исследователи Нашли американцы подтверждение, они проводили раскопки.

В Ашкелоне было очень сильно развито сельское хозяйство, потому что под землей (это же тоже Израиль, жара, Африка считай) озеро с пресной водой, поэтому там шикарная растительность.

Там было найдено кладбище кошек. 20 тысяч кошек нашли, увезли в Англию для проведения исследований.

Но раньше это была египетская территория. Кошки тогда считались священными животными, поэтому было даже целое кладбище для них создано, чтобы они со всеми почестями проводить их в загробный мир", — заключил Куклачев.

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Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

Наука

По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

головной мозг археологические находки

Черкасский мэр подал в суд на президента Украины

Россия

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.

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Грузия не планирует открывать небо для России

Мир » Бывший СССР » Грузия

Грузия не осуществляет наблюдательные полеты над Россией и не допустит Россию на свою территорию. Такое решение было принято еще в 2012 году и пока не подлежит отмене.

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Найдено возможное местоположение библейского Эдемского сада

Наука

Палеонтологи из США утверждают, что Эдемский сад был и для животных. Он располагался на территории Пиннакл-Пойнт, которая сегодня является обширной территорией археологических памятников.

Ранее береговая линия этого участка была затоплена. Ученые считают, что данную территорию Южной Африки необходимо исследовать, чтобы изучить вопросы, связанные с происхождением человека.

По мнению ученых, именно отсюда и начал свой путь древний человек.

Ранее на этих территориях была богатая экосистема, здесь процветала жизнь древних людей и животных. Возраст найденных останков составляет 2,6 млн лет.

Кроме того, здесь были найдены пещеры, в которых, возможно, около 170 тыс. лет назад жили люди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями. В центре храма обнаружили большой плоский камень, поэтому предположили, что именно здесь и хранился знаменитый Ковчег Завета, считавшийся величайшей святыней еврейского народа.

эдемский сад археологические находки

У окраски гадюк выявлены новые функции

Наука

Биологи рассказали, что в процессе недавно проведенного исследования им удалось обнаружить несколько ранее неизвестных функций окраса гадюк. Оказывается, что окрас помогает гадюкам не только скрываться, но и отпугивать хищников.

Известно, что гадюки, гремучие змеи и их родичи охотятся на мелких млекопитающих из засады. Они молниеносно выпрыгивают и вонзают свои клыки в тело жертвы. Окрас помогает гадюкам маскироваться, они сливаются с землей и поэтому незаметны. 

Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.

Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.

змея гадюка рептилии
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