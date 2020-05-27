Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад. Данный вывод прокомментировал советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачев.
"Мне известно, что сначала одомашнили четыре кошки. Они сразу пришли в дом. Эти животные были одомашнены при первобытно-общинном строе.
Это началось, может быть, с города Ашкелона - самого древнего города. Он даже древнее Иерихона. Американские исследователи Нашли американцы подтверждение, они проводили раскопки.
В Ашкелоне было очень сильно развито сельское хозяйство, потому что под землей (это же тоже Израиль, жара, Африка считай) озеро с пресной водой, поэтому там шикарная растительность.
Там было найдено кладбище кошек. 20 тысяч кошек нашли, увезли в Англию для проведения исследований.
Но раньше это была египетская территория. Кошки тогда считались священными животными, поэтому было даже целое кладбище для них создано, чтобы они со всеми почестями проводить их в загробный мир", — заключил Куклачев.
По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.
Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.
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По мнению ученых, именно отсюда и начал свой путь древний человек.
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Кроме того, здесь были найдены пещеры, в которых, возможно, около 170 тыс. лет назад жили люди.
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Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.
Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.