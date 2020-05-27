Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад. Данный вывод прокомментировал советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачев.

"Мне известно, что сначала одомашнили четыре кошки. Они сразу пришли в дом. Эти животные были одомашнены при первобытно-общинном строе.

Это началось, может быть, с города Ашкелона - самого древнего города. Он даже древнее Иерихона. Американские исследователи Нашли американцы подтверждение, они проводили раскопки.

В Ашкелоне было очень сильно развито сельское хозяйство, потому что под землей (это же тоже Израиль, жара, Африка считай) озеро с пресной водой, поэтому там шикарная растительность.

Там было найдено кладбище кошек. 20 тысяч кошек нашли, увезли в Англию для проведения исследований.

Но раньше это была египетская территория. Кошки тогда считались священными животными, поэтому было даже целое кладбище для них создано, чтобы они со всеми почестями проводить их в загробный мир", — заключил Куклачев.