Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных.
Объектом исследования специалистов были окаменелости кошек, виды которых ранее не были известны науке. Их останки были обнаружены в районе поселения Айн Маллаха (территория современного Северного Израиля). Возраст этого поселения более 8 000 лет.
В результате ученые выяснили, что информация о том, что кошек начали одомашнивать на Кипре около 9 500 тысяч лет назад, не является точной. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.
Факторы, которые привели к одомашниванию кошек:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки не могут заразить человека коронавирусом.
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