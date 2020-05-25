Кошки стали домашними животными 14 500 лет назад

Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных.

Объектом исследования специалистов были окаменелости кошек, виды которых ранее не были известны науке. Их останки были обнаружены в районе поселения Айн Маллаха (территория современного Северного Израиля). Возраст этого поселения более 8 000 лет.

В результате ученые выяснили, что информация о том, что кошек начали одомашнивать на Кипре около 9 500 тысяч лет назад, не является точной. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.

Факторы, которые привели к одомашниванию кошек:

появление крупных поселений людей;

развитие земледелия;

мыши в жилищах людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки не могут заразить человека коронавирусом.