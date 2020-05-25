Эксперт назвал способ навсегда очистить историю поиска в интернете

Историю поисковых запросов можно легко очистить в настройках браузера, однако гораздо сложнее удалить свой цифровой след.

Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.