Историю поисковых запросов можно легко очистить в настройках браузера, однако гораздо сложнее удалить свой цифровой след.
Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — пояснил эксперт.
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