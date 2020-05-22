Неоновое свечение защищает обесцвеченные кораллы

Волны океана приводят к обширным обесцвечиваниям кораллов из-за климатических изменений, угрожающих рифам по всему миру. Из-за высоких температур коралловые рифы выбрасывать фотосинтетические водоросли из их тканей, поэтому скелет коралла начинает просвечивать.

Таинственная трансформация кораллов

Ученые обнаружили кораллы, которые подвергаются странной трансформации. Дело в том, что они вместо того, чтобы стать белыми, начинают излучать различные неоновые цвета.

Фотосинтетические пигменты водорослей поглощают большую часть солнечного света. Под воздействием стресса водоросли теряются, избыток света перемещается туда и обратно внутри тканей коралла, отражаясь от белого скелета.

Когда условия нормализуются, водоросли внутри коралла смогут восстановиться.

"Если клетки коралла все еще способны выполнять какие-то из своих нормальных функций, повышенные уровни внутреннего свечения способствуют выработке красочных пигментов. Они защищают коралл от повреждения светом, образуя своего рода солнцезащитный слой, благодаря которому создаются условия, при которых водоросли могут восстановиться", - пояснили ученые.

Когда водоросли восстанавливаются, они снова начинают поглощать свет, то уровень свечения внутри коралла падает, и он больше не выделяет красочные пигменты. Если в воде очень мало фосфора или азота, то кораллы тоже могут стать белыми и вырабатывать красочные пигменты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что океанолог объяснил, почему исчезают коралловые рифы.