Ученые из США выяснили, что коралловые рифы начали исчезать еще в середине XX века. О том, почему это происходит, рассказал океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН, декан географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Сергей Добролюбов.

"Сейчас очень много действительно больных коралловых рифов. Причин тут несколько.

Во-первых, подкисление океана. У нас больше двуокиси углерода растворяется в воде из-за того, что человек больше сжигает, треть СО2 усваивается в воде, в результате нарушается так называемое карбонатное равновесие. Угольная кислота образуется, и она уменьшает pH. У нас вообще морская вода слабощелочная, а она становится нейтральной, но может стать и кислой.

Если мы капнем кислотой на какой-нибудь кусочек мела, он зашипит. Так же и кораллы, которые сложены из известняка, при подкислении болеют. Есть даже такое понятие "обесцвечивание кораллов". Это значит, что кораллы становятся неживыми, белыми.

Во-вторых, удобрения. Коралловые рифы — это основа экосистемы, в которой очень много красивых маленьких рыбок. Их добывают аквариумисты. Конечно, это все приводит к разрушению. Кораллы начинают болеть.

Также усиливается штормовая активность. Особенно в Карибском море бывают всевозможные тайфуны. Конечно, прибойная волна и кораллы может разбить. Есть кораллы живые, они восстанавливаются. Когда они болеют, то происходит деградация", — заключил эксперт.