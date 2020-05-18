Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

Американские ученые пришли к выводу, что употребление в пищу продуктов питания с высоким содержанием насыщенных жиров и кислот снижает способность человека концентрироваться на своих делах.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 51 женщина. У всех у них был диагностирован рак. Они прошли тест на внимание и концентрацию, после этого им предложили поужинать.

Ученые выявили связь между диетой и функциями мозга

Первая группа испытуемых ела пищу с высоким содержанием жиров, а вторая — пищу, приготовленную на подсолнечном масле. Второй тест показал снижение результатов у участников первой группы.

Через 1 и 4 недели тест повторили, но поменяли женщин местами. Результаты эксперимента были повторены.

"Таким образом, в результате выяснилось, что после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров концентрация у испытуемых снижалась в среднем на 11%. Это указывает на связь между диетой и функцией мозга", — сообщили ученые.

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