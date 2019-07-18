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Автор Редакция health.pravda.ru

Как победить тягу к фастфуду за две минуты

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В современном мире не хватает времени ни на что, в том числе на здоровый сон и полноценный обед. Поэтому многие люди регулярно посещают рестораны быстрого питания или заказывают фастфуд на дом. В результате они сталкиваются с лишним весом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Как с этим бороться, объяснили американские ученые. Результаты открытия были опубликованы в Journal of Marketing Research.

Исследователи из отдела маркетинга Университета Южной Флориды в Тампе считают, что ключ тяги к фастфуду — его запах. Именно запах — один из инструментов для привлечения клиентов и воздействия на их поведение. Причем речь идет не только о забегаловках. Например, флагманский магазин Samsung в Нью-Йорке пропитан ароматом медвяной росы.

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Авторы нового исследования хотели разобраться, как связанные с пищей запахи влияют на выбор продуктов питания. В частности, они сосредоточились на том, какую роль эти ароматы играли в предпочтении вредных для здоровья продуктов.

Ученые провели ряд экспериментов, в которых люди чувствовали запах здоровых продуктов, таких как яблоко или клубника, или неполезной пищи, такой как печенье или пицца.

Результаты их удивили. Во-первых, люди, которые в течение 30 или менее секунд чувствовали запах нездоровой пищи, чаще выбирали именно ее. Если же они ощущали аромат нездоровой еды более двух минут, они потребляли полезные продукты.

Первый эксперимент ученые провели в столовой средней школы, которой пользовались примерно 900 детей. Эксперимент длился три дня, в течение которых на детей воздействовали либо запахом пиццы, либо ароматом яблока, либо ничем из перечисленного (контрольная группа).

Аромат распространялся с помощью небулайзеров, установленных недалеко от места, где начиналась очередь за едой. Исследователи целенаправленно замедлили движение очереди, чтобы каждый ребенок мог ощущать запах в течение как минимум 2 минут.

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В тот день, когда распыляли запах яблока, 36,9% проданных товаров были вредными для здоровья. В контрольный день этот показатель достиг 36,54%. А в день пиццы только 21,43% купленных закусок были вредны для здоровья.

"Мы полагаем, что запах нездоровой, но вкусной пищи участвует в схеме вознаграждения в мозге, что в свою очередь снижает потребность в фактическом потреблении фастфуда", — пишут исследователи.

Затем ученые провели эксперимент в небольшом помещении. На этот раз они протестировали два сладких аромата — печенье (вредно для здоровья) и клубника (полезно). Сначала минимум 2 минуты участники сидели в комнате с ароматом, а потом им приносили тарелки с клубникой и печеньем. Снова те, кто долго чувствовал запах печенья, в итоге выбирали полезные продукты.

Третий эксперимент провели в супермаркете, и результаты повторились.

Ученые планируют провести еще одно масштабное исследование, чтобы снизить спрос на вредные для здоровья продукты.

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Фото превью: m.meteonova.ru

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Темы ученые питание фастфуд здоровье исследование профилактика здоровая пища
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Как победить тягу к фастфуду за две минуты
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