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Автор Андрей Беляков

Профессор Васильев: "Нельзя превращать фастфуд в свой постоянный рацион"

Здоровье » Здоровье и профилактика

В каких только грехах не обвиняют фастфуд. Он и канцерогенен, и вызывает привыкание, и ведет к ожирению, и вообще ничего общего с рациональным питанием не имеет. Попробуем с помощью специалиста разобраться в этих страшилках и обвинениях, ведь привычка перекусывать на ходу и заменять быстрой пищей полноценные обеды все прочнее входит в нашу жизнь.

Профессор Васильев: "Нельзя превращать фастфуд в свой постоянный рацион"

Фастфуд и канцерогенность

"Давайте сначала поговорим о самом страшном обвинении в адрес фастфуда — канцерогенности, — предлагает профессор, доктор биологических наук, руководитель отдела Клиники Института питания РАМН Андрей Васильев. — При упоминании о содержании в продукте канцерогенных веществ нужно понимать, что речь идет не о составе самого продукта, а о низкой технологии его приготовления.

Высокотехнологичные способы приготовления продуктов, применяемые в промышленных масштабах (а именно такие продукты используются в сетях ресторанов быстрого питания), практически исключают нанесение вреда здоровью потребителя. Гораздо чаще канцерогены можно найти в домашних копченостях — рыбе или мясе, либо в жарком, приготовленном на перегорелом масле.

Претензии нужно предъявлять не к самой еде, а к способу приготовления. В одном ресторане масло поменяют, в другом на нем пожарят блюдо 10 раз. Технология приготовления продукта разная для каждого конкретного вида масла. Конечно, если одно и то же масло использовать бесконечно, возможно образование канцерогенных веществ.

Но в зависимости от качества, содержания антиоксидантов и вида, одно масло можно использовать для приготовления пять раз, а другое — только два раза, неважно, что на нем жарить. Это определяется нормами технологического процесса для конкретного приготовления конкретного продукта. Другое дело, что если по технологии нужно жарить продукт пять минут, а его жарят восемь, то это уже нарушение процесса.

Фастфуд и пищевые добавки

Теперь рассмотрим обвинения в том, что в фастфуд добавляют пищевые добавки, которые "подсаживают" нас именно на такой тип питания, вызывая привыкание. Ноги у этой истории растут из средины ХХ века, когда в Европе забили тревогу по поводу определенного пищевого поведения людей, которое даже получило название "болезнь китайских ресторанов".

В европеизированной китайской пище тогда широко использовалась пищевая добавка, придающая специфический вкус еде — глутамат натрия. Она очень нравилась потребителям и вырабатывала определенные пристрастия, то есть, пищевое поведение. Впоследствии эту добавку ограничили в применении, а кое-где и вовсе запретили, поскольку при регулярном употреблении она вызывала аллергию. Но это нельзя назвать привыканием, это определенное пристрастие к тому или иному вкусовому качеству.

Пищевые добавки используются практически во всех продуктах питания промышленного производства, которые мы едим. Сюда входят ароматизаторы, красители, стабилизаторы, разрыхлители, антиоксиданты, консерванты. Но они не вызывают привыкания. Первое требование, которое предъявляется пищевым добавкам в соответствии с международными стандартами — они не должны обладать биологической активностью, то есть влиять на физиологию человека и вызывать привыкание.

Фастфуд
 

Они имеют лишь химические свойства, придают продукту вкус, цвет, запах, аромат и т. д. Если пищевые добавки не соответствуют нормам, их просто запрещают применять. Единственное, что могут пищевые добавки — это удовлетворять потребность того или иного пищевого поведения. Мало кто, к примеру, сможет есть пищу без соли. Точно так же кто-то не может есть блюдо без определенной специи или соуса — у каждого свой вкус.

Фастфуд и избыточный вес

Конечно, нельзя превращать фастфуд в свой постоянный рацион питания, как это делают многие американцы. Быстрая еда не может похвастаться сбалансированностью содержания белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. Вы в избытке получаете углеводы и жиры, в то время как организму требуется все остальное тоже. Американцы уже пожинают плоды своей любви к фастфудам — число людей больных ожирением с каждым днем все больше.

Неудивительно, что избыточным весом страдают и дети: намного быстрее и комфортнее для родителей быстренько затолкать в ребенка гамбургер, чем корпеть над куриным супом дома. Однако, прежде чем зайти в фаст-фуд, подумайте о том, что растущему детскому и подростковому организму необходимы ВСЕ полезные вещества для нормального функционирования организма.

Фастфуд
 

Почему же многие с таким удовольствием едят фастфуд, ведь там не такие уж вкусные вещи (что там булочка и котлета в виде подошвы), которые подаются с кетчупом, огурчиком, салатом, майонезом и т. п. Положите все это на тарелки отдельно друг от друга, и вряд ли вам захочется пообедать таким набором продуктов.

Фастфуды привлекают нас скорее психологически

Когда человек голоден, красивое оформление (а на него делается большой упор) — листик салата, огурчик, золотистая картошечка выглядят весьма привлекательно. К тому же быстрая еда утоляет голод, плюс вы приходите в уютное помещение с ненавязчивой музыкой, хорошим сервисом, возможностью вымыть руки, сесть и относительно недорого поесть.

Но увы, увлекаться быстрой едой, значит, обеспечить себе несбалансированное питание, а значит и нарушение работы желудочно-кишечного тракта и быстрое ожирение. Вот только рестораны и торговые точки, продающие фастфуд открываются все чаще. Но закрывать их бессмысленно. Вопрос в культуре и образовании человека, у которого всегда есть выбор: поесть что-то действительно полезное или на время заглушить голод.

Насильно никого не заставишь. Право выбора рационального питания за вами. Кстати, пожилых людей в фастфудах не увидеть не только потому, что им они не по карману. У многих есть возможность их посещать. Тем не менее люди старшего поколения просто не воспринимают фастфуды — пищевая привычка у них другая: хочется домашних пирогов и щей".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕДЕЛЮ ЕСТЬ ТОЛЬКО ФАСТФУД?
Редактор: Ольга Алексеева
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