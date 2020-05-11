Разработано устройство для поиска вирусов и бомб в аэропортах

Специалисты утверждают, что в настоящее время они работают над созданием уникального устройства, которое сможет обнаруживать запахи и сообщать о том, что находится в воздухе.

Нужно создать "электрический нос"

Сложность создания данного типа устройства в том, что заставить анализатор запаха работать довольно трудно. Для реализации этой цели датчики устройства будут анализировать молекулярную структуру запаха. Это нужно для того, чтобы "электрический нос" смог понять, имеет ли запах отношение к каким-либо химическим или взрывчатым веществам или нет.

На идентификацию молекул устройству потребуется всего 10 секунд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России смягчили требования к охране аэропортов. В статьи 83 и 84 Воздушного кодекса РФ были внесены поправки, которые позволят расширить возможности аэропортов в плане получения услуг по охране и сократить их расходы, что особенно актуально для небольших по пассажиропотоку аэропортов.